Batman'da metruk binadaki su birikintisi can alıyordu

Batman'ın Kozluk ilçesinde metruk binanın bodrum katında biriken su, 5 yaşındaki çocuğu yaşamdan koparıyordu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çarşı Mahallesinde metruk bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş binanın bodrum katı yağan yağmurlar nedeniyle su doldu. Olay yerinde oyun oynayan 5 yaşındaki Halil İsa A., çocuk dengesini kaybederek bodrum katındaki suya düştü. Suda çırpınmaya başlayan çocuğu son anda fark eden çevre esnafı, suya atlayarak çocuğu çıkardı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla çocuğa ilk müdahale yapıldı. Ardından çocuk tedavi için Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevre sakinleri binada birçok kez böyle olayların yaşandığını ve binanın uyuşturucu kullananların uğrak yeri haline geldiğini dile getirdi. Olaydan hemen sonra çocukların tekrar olay yerinde oyun oynaması dikkatlerden kaçmadı. Mahalleli ve çevre esnafı yetkililerin duruma el atmasını ve binanın hemen yıkılması için yetkililerden yardım istedi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN