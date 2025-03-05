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Batman'da Metamfetamin Operasyonu: 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da Metamfetamin Operasyonu: 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Batman'da polis ekipleri, bir otomobilde yaptığı aramada 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman'da polis ekiplerince bir otomobilde 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltın alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurduğu bir otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile arama yaptı. Aramalarda, arka koltuk altına bir poşet içerisine gizlenmiş halde 1 kilo 76 gram metafetamin uyuşturucu medde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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