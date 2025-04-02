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Batman'da Merdiven Boşluğuna Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı

Batman'da Merdiven Boşluğuna Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı
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Batman'da 16 yaşındaki İ.A., merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, genç kızı hastaneye sevk etti. İ.A.'nın sağlık durumu ciddi.

Batman'da merdiven boşluğuna düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Emekli TOKİ konutlarında 16 yaşındaki İ.A., dengesinin kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Yakınlarının durumu fark edip ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İ.A.'nın sağlığının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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