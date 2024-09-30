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Batman'da Menşei Belli Olmayan 718 Kilo Sucuğa El Konuldu

Batman'da Menşei Belli Olmayan 718 Kilo Sucuğa El Konuldu
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Batman'da yapılan bir denetimde, menşei belli olmayan 718 kilo sucuğa el konuldu. İşletmeciye 29 bin 235 TL para cezası kesildi.

Batman'da tanıtım standında satışa sunulan menşei belli olmayan 718 kilo sucuğa el konuldu. İşletmeciye 29 bin 235 TL para cezası kesildi.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri, Alo 174 ihbar hattına yapılan bir ihbar üzerine bir tanıtım standında menşei belli olmayan 718 kilo sucuğun satışa sunulduğunu tespit etti. Yapılan denetimlerde menşei belli olmayan ürün satışı yaptığı tespit edilen işletmeciye 29 bin 235 TL para cezası kesildi. El konulan sucuklar ise imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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