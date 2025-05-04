Batman'da Mahsur Kalan 25 Kişi Kurtarıldı

Batman'da Mahsur Kalan 25 Kişi Kurtarıldı
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Batman'da piknik yapmakta olan 25 kişi, Malabadi Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla yükselen su seviyesinde mahsur kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, vatandaşları güvenli alana çıkardı ve su seviyelerindeki ani değişikliklere karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Batman'da su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı

BATMAN - Batman'da piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükseldiği bölgede mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı.

Samanyolu mevkisinde piknik yapmaya giden 25 kişi, Malabadi Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen su seviyesi nedeniyle bulundukları alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, ekiplerin çalışmasıyla güvenli alana çıkartıldı. Yetkililer, bölgedeki su seviyelerindeki ani değişimlere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - 3.Sayfa
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