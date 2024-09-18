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Batman'da Kuyumcunun İntihar Girişimi İki Kişiyi Yaraladı

Batman'da Kuyumcunun İntihar Girişimi İki Kişiyi Yaraladı
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Batman'da bir kuyumcunun kafasına sıktığı mermi, sektiği sırada dükkandaki bir vatandaşa da isabet etti. Kuyumcu ağır yaralanırken, olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Batman'da bir kuyumcunun iş yerinde kendi kafasına sıktığı mermi sekerek dükkanda bulunan bir vatandaşa da isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, Batman Çarşı Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumcu K.E. (45), iş yerinde başına ateşlediği silahla intihara teşebbüs etti. K.E. olayda ağır yaralanırken seken kurşun, iş yerinde bulunan bir vatandaşa isabet etti. Olayda K.E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. K.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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