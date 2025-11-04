Haberler

Batman'da Kundaklama ve Kurşunlama Olaylarına 5 Tutuklama

Batman'da yaşanan kundaklama ve kurşunlama olaylarına karışan 5 kişi, kapsamlı bir emniyet çalışmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylarla ilgili 6 kişi yakalanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da yaklaşık iki ay önce kundaklama ve kurşunlama olaylarına karışan 5 kişi ekiplerin titiz çalışmaları sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Güneykent Mahallesi'nde iki ay önce farklı adreslerde meydana gelen bir ikametin kurşunlanması ve bir iş yerinin kundaklanması olaylarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayların aydınlatılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü kamera incelemeleri ve detaylı saha çalışmaları sonucunda, olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olayda şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet uzun namlulu tüfek şarjörü, 3 adet tabanca şarjörü, 36 adet kartuş ele geçirildi. - BATMAN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
