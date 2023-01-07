Batman'da koyun taşıyan tır devrildi, onlarca koyun telef oldu 3. Sayfa Haberleri Batman'ın Kozluk ilçesinde koyun taşıyan tır kayganlaşan yolda şarampole devrildi, kazada onlarca koyun telef oldu. Batman'ın Kozluk ilçesinde koyun taşıyan tır kayganlaşan yolda şarampole devrildi, kazada onlarca koyun telef oldu. Kaza, Kozluk ilçesi Kahveci köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, yağmur sonrası kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada onlarca koyun telef olurken, kaza sonrası koyunlar yola dağıldı. Kazayı gören diğer sürücüler ve köylüler, durumu jandarma ve 112 acil servis ekiplerine bildirdikten sonra, yola dağılan koyunları bir araya toplayarak kaçmalarını önledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Batman 3. Sayfa Haberler

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