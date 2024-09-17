Batman'da Köy Evinde Yangın: Tavan Çöktü

Batman'ın Sason ilçesinde taş ve topraktan yapılan 2 katlı köy evinde çıkan yangın itfaiye ve köylülerin yardımıyla söndürüldü. Yangında kullanılmaz hale gelen evin tavanı çöktü.

Yangın Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çalışırlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde duvardaki elektrik prizinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle 2 katlı köy evinde yangın çıktı. Ev sahibi Burhan Bayram'ın haber vermesi üzerine köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren yangında, taş ve topraktan yapılan köy evinin iki odasının tavanı çöktü. Ekiplerin ve köyde bulunan vatandaşların yardımıyla söndürülen yangında yaralanan olmazken evde büyük hasar oluştu.

Jandarma ekipleri yanan evde incelemelerde bulundu. - BATMAN