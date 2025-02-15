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Batman'da Kovalamaca Sonucu 8 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da Kovalamaca Sonucu 8 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Batman'da, kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele kapsamında durdurulmak istenen bir aracın kaçması sonucu yaşanan kovalamaca sonunda 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da kovalamaca sonucu yakalanan araçta 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulmak istenen bir araç polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Uzun süre yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan araçta yapılan aramada 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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