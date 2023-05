Batman'da korkutan yangın

Batman'da 3 katlı bir binanın 1'nci katında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.

Edilen bilgiye göre, olay, Batman Bahçelievler Mahallesi Yıldırım Sokakta 3 katlı bir binanın 1'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf eden itfaiye erlerinin yanı sıra polis, yangın esnasında vatandaşların olası bir tehlikeye maruz kalmaması için sık sık uyarılarda bulunarak olay mahallinden uzaklaşmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yangın anında binanın en üst katında bulunan bir vatandaş her hangi bir can kaybına mahal verilmeden itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek kurtarıldı. Binada daha öncesinde de çeşitli yangın vakalarının yaşandığı bilgisi alınırken, yangın esnasında alevlere teslim olan dairede kimsenin olmaması büyük şans olarak nitelendirildi. Yangında her hangi bir can kaybı ve yaralanma oluşmazken binada maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından binada çıkan yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışması yapıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN