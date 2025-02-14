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Batman'da Köprü Altında Bir Şahıs Ölü Bulundu

Batman'da Köprü Altında Bir Şahıs Ölü Bulundu
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Çamlıtepe Mahallesi'nde köprü altında bulunan 45 yaşındaki Kenan Başak'ın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman'da köprü altında bir şahıs ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi'nde köprü altında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 45 yaşındaki Kenan Başak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başak'ın cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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