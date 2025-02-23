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Batman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı: 1 Yaralı

Batman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı: 1 Yaralı
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Batman kent merkezinde A.T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir araca çarptı. Olayda bir kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Batman kent merkezinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Belde Mahallesi'nde A.T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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