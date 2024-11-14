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Batman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Batman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı: 2 Yaralı
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Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklete ve park halindeki 3 araca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin önce önündeki motosiklete ardından park halindeki 3 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kültür Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce önündeki seyreden motosiklete ardından park halindeki 3 otomobile çarptı. Araç, park halindeki otomobilin üstüne çıktı. Kazada biri motosiklet sürücüsü olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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