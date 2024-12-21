Batman'da Kız Çocuğunun Parmağına Sıkışan Metal Parça İtfaiye Ekiplerince Çıkarıldı
Batman Gültepe Mahallesi'nde 7 yaşındaki bir kız çocuğunun parmağına sıkışan metal parça, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesi sonucu kesilerek çıkarıldı. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Batman'da bir kız çocuğunun parmağına sıkışan metal parça, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kesilerek çıkarıldı.
Batman Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden 7 yaşındaki kız çocuğunun oynadığı metal parça parmağına sıkıştı. Ailesi sıkışan metal parçasını kendi çabalarıyla çıkaramayınca durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler kız çocuğunu Batman İluh Devlet Hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin de desteği ile sıkışan metal parça, bir saatlik çalışmanın ardından kesilerek çıkarıldı.
Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN