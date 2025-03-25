Batman'da kereste yüklü panelvan devrildi: 1 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde kereste yüklü panelvanın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Gercüş istikametinden Batman istikametine ilerleyen Selim Çoban yönetimindeki 34 DL 3602 plakalı kereste yüklü panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce kaybedince Gercüş Devlet Hastanesine ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.