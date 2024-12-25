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Batman'da Kaza Sonrası Kavga: Polis Biber Gazı Kullandı

Batman'da Kaza Sonrası Kavga: Polis Biber Gazı Kullandı
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Batman Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Yaralanan olmazken, polis kavga edenleri ayırmak için biber gazı kullandı.

Batman'da kaza sonrası kavga çıktı, kavgada yaralanan olmazken polis tarafları ayırmak için biber gazı kullandı.

Olay Batman Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesinde iki otomobil çarpıştı, kazada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası iki taraf arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası olay yerine tarafların yakınlarının da dahil olması üzerine kavga büyüdü. Çıkan kavga esnasında bir vatandaş silahla havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, kaza ve kavga ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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