Batman'da Kayalıklardan Düşen Bir Kişi Ağır Yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kayalıklardan düşen 1 kişi ağır yaralandı.

Gercüş ilçesine bağlı Seki köyü kırsalında fıstık fidanı dikmeye giden Murat O. kayalık alanda dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat O. sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - BATMAN