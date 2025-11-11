Haberler

Batman'da Kayalıklardan Düşen Bir Kişi Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Batman'ın Gercüş ilçesinde kayalık alanda dengesini kaybederek düşen Murat O. ağır yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kayalıklardan düşen 1 kişi ağır yaralandı.

Gercüş ilçesine bağlı Seki köyü kırsalında fıstık fidanı dikmeye giden Murat O. kayalık alanda dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat O. sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
