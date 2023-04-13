Batman'da kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarılmayı bekliyor

Batman'ın Sason ilçesinde bir haftadır çıktıkları sarp kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, kurtarılmayı bekliyor.

Sason'un Gençler köyünde Seyit Emre'ye ait sürüden ayrılan ve köyün üst mevkiindeki kayalıklara tırmanan keçiler, bulundukları yerden inemeyince orada mahsur kaldı. Keçiler, bir haftadır mahsur kaldıkları yaklaşık 150 metre yükseklikteki kayalıktan kurtarılmayı beklerken, hayvanların sahibi Seyit Emre, keçiler kurtarılmazsa açlıktan telef olacaklarını belirterek, tüm kurum ve kuruluşlardan yardım beklediğini söyledi. - BATMAN