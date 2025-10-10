Batman'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Batman'da, kasten öldürme suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.İ., jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı ve tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, E.İ.'nin saklandığı adres fiziki takibe alındı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalanan şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa