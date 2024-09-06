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Batman'da Kargo Şirketinde Uyuşturucu Operasyonu

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Batman'da bir kargo şirketinde yapılan aramada, bilgisayar kasalarına gizlenmiş 6 kilo 70 gram skunk uyuşturucusu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da bir kargo şirketinde yapılan aramada, bilgisayar kasalarına gizlenmiş 6 kilo 70 gram skunk uyuşturucusu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bir kargo şirketinde yapılan aramada, batı illerine sevk edilmek üzere 2 adet bilgisayar kasası içerisine zulalanmış vaziyette 6 kilo 70 gram skunk madde uyuşturucu ele geçirildi.

Konuyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli tahkikatın devam ettiği belirtildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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