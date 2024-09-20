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Batman'da Kargo Şirketinde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Batman'da kargo şirketine düzenlenen operasyonda, hoparlör içerisine gizlenmiş 2 kilo 788 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kargo sahibi tutuklandı.

Batman'da kargo şirketinde hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

BATMAN - Batman'da çoraplara doldurularak hoparlör içerisine zulalandıktan sonra kargo firmasıyla il dışına gönderilmek üzere hazırlanan 2 kilo 788 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aldıkları kargo firması ile il dışına uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını değerlendiren ekipler, belirlenen kargo firmasına operasyon düzenledi. Ekipler tarafından narkotik köpeği ile kargoda yapılan aramalarda köpeğin il dışına gönderilmek üzere kargoya teslim edilmiş bir hoparlöre tepki vermesi üzerine ekipler hoparlörü açtı. Hoparlör içerisinde çorapların içerisinde doldurulmuş 2 kilo 788 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan kargo sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da Kargo Şirketinde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Batman Suç

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