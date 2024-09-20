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Batman'da Kargo ile Gönderilen Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da Kargo ile Gönderilen Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Batman'da polis, bir kargo firmasına düzenlediği operasyonda hoparlör içerisine zulalanmış 2 kilo 788 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Kargo sahibi tutuklandı.

Batman'da çoraplara doldurularak hoparlör içerisine zulalandıktan sonra kargo firmasıyla il dışına gönderilmek üzere hazırlanan 2 kilo 788 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aldıkları kargo firması ile il dışına uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını değerlendiren ekipler, belirlenen kargo firmasına operasyon düzenledi. Ekipler tarafından narkotik köpeği ile kargoda yapılan aramalarda köpeğin il dışına gönderilmek üzere kargoya teslim edilmiş bir hoparlöre tepki vermesi üzerine ekipler hoparlörü açtı. Hoparlör içerisinde çorapların içerisinde doldurulmuş 2 kilo 788 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan kargo sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Politika 3-sayfa batman Polis Suç

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