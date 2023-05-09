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Batman'da kanala düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman'da kanala düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Batman'da su kanalına düşen kuzu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman'da su kanalına düşen kuzu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman kent merkezi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan su kanalına düşen kuzuyu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kuzunun bulunduğu yere gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Su kanalına inen bir itfaiye eri kısa bir kovalamacanın ardından kuzuyu yakalamayı başardı. Kanaldan kurtarılan kuzu sahibine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Batman 3. Sayfa Haberler

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