Batman'da Kamyonette 4.5 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Batman'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 4 kilo 500 gram esrar maddesi bulundu. Sürücü tutuklandı.
Batman'da polis ekiplerince durdurulan kamyonette dedektör köpekle yapılan aramada 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Batman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan kamyonette arama yapıldı. Dedektör polis köpeği ile yapılan aramada kamyonetin önü kısmına zulalanmış 4 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa