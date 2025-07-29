Batman'da Kamyonette 4.5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Batman'da Kamyonette 4.5 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Batman'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 4 kilo 500 gram esrar maddesi bulundu. Sürücü tutuklandı.

Batman'da polis ekiplerince durdurulan kamyonette dedektör köpekle yapılan aramada 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan kamyonette arama yapıldı. Dedektör polis köpeği ile yapılan aramada kamyonetin önü kısmına zulalanmış 4 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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