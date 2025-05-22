Batman'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Batman'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı
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Batman'ın Sason ilçesinde bir kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı. Sağlık durumları iyi olan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde kamyonetin yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Cevizli köyü mevkisinde 72 DN 657 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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