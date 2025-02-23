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Batman'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Batman'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Batman'da gerçekleşen kazada kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Batman'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Yeni Otogar mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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