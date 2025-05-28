Batman'da Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Batman'da Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde E.Ç. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayda 30 yaşındaki E.Ç. ve 2 yaşındaki oğlu U.Ç. yaralandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Devecik köyü mevkisinde E.Ç. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada E.Ç. (30) ve 2 yaşındaki oğlu U.Ç. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

Arda Güler'i havalara uçuracak haber
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.