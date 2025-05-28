Batman'da Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Devecik köyü mevkisinde E.Ç. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada E.Ç. (30) ve 2 yaşındaki oğlu U.Ç. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BATMAN