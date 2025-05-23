Batman'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Batman'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarına devrilen kamyonette 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi ancak kurtarılamayan bir kişi oldu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yol kenarına yuvarlanan kamyonette 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İlçenin Yassıca köyü mevkisinde Yahya Ö. (48) idaresindeki 65 ABF 136 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte Lalihan Ö. (42) ve Zeynep Ö. (11) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine sevk edildi. Lalihan Ö. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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