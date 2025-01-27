Batman'da Kamyonda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Batman'da yapılan bir operasyonda, kamyonda 4 kilo 50 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
Batman'da kamyonda 4 kilo 50 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Üçyol mevkisinde durdurulan kamyonette narkotik köpeği ile yapılan aramada 4 kilo 50 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan araçtaki 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa