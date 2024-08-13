Batman'da kamyon yokuş aşağı devrildi, sürücü yaralandı
Batman'da bir kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yokuş aşağı inerken devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yokuş aşağı inerken devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi'nden kent merkezine giden kamyon sürücüsü, yokuş aşağı ineceği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilerek yan yatan kamyon bir süre sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durdu. Yaşanan kazada sürücü yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak sürücüyü kamyondan çıkardı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN