Batman'da kafası duvara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

BATMAN - Batman'da iki duvar arasında kafası sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Batman Akyürek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, duvardaki boşluktan geçmek isteyen küçük çocuk, kafasını iki duvar arasına sıkıştırdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda çocuk kurtarıldı. Kurtarılan küçük çocuk tedavisi yapılmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.