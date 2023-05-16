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Batman'da kafası duvara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Batman'da kafası duvara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Batman'da iki duvar arasında kafası sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Batman'da iki duvar arasında kafası sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Batman'ın Akyürek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, duvardaki boşluktan geçmek isteyen küçük çocuk, kafasını iki duvar arasına sıkıştırdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda çocuk kurtarıldı. Kurtarılan çocuk tedavisi yapılmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Batman 3. Sayfa Haberler

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