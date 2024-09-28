Batman'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı
Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi'nde 48 AJU 700 plakalı kamyonet ile 60 AAY 853 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesi sevk edildi.
Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN