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Batman'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi'nde 48 AJU 700 plakalı kamyonet ile 60 AAY 853 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesi sevk edildi.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İtfaiye Kozluk batman

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