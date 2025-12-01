Batman'da Kadının Parmağına Sıkışan Yüzükler İtfaiye Ekiplerince Çıkarıldı

BATMAN (İHA) – Batman'da bir kadının parmağına sıkışan iki yüzük, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı.

Parmağına sıkışan iki yüzüğü kendi imkanıyla çıkaramayan bir kadın, Batman İluh Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, geldi. Şişlik ve ağrı oluşan kadının parmağındaki yüzük çıkarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Hastaneye kısa sürede ulaşan itfaiye erleri, doktorların gözetiminde özel bir operasyon başlattı. Parmağa zarar vermemek için büyük bir hassasiyetle çalışan ekip, küçük kesici spiral makine kullanarak parmağına sıkışan yüzükler güvenli bir şekilde kesilerek çıkartıldı.

Kadın, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BATMAN