Üye Girişi
Haberler

Batman'da Kadın Eşini Bıçakladı

3. Sayfa Haberleri

Batman'da bir adam, tartıştığı eşiyle yaşadığı anlaşmazlık sonucunda onu bıçakladı. Olayın ardından kadın hastaneye kaldırıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

BATMAN'da V.K. (65), tartıştığı eşi Y.K.'yi (52) yüzünden bıçakladı.

Olay, akşam saatlerinde Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. V.K. ile Y.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında V.K., bıçakla eşi Y.K'yi yüzünden yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.K., ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Y.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayın ardından gözaltına alınan V.K., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bayram Ayhan - 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title