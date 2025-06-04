Batman'da Kaçarken Silahını Attı, Tutuklandı

Batman'da Kaçarken Silahını Attı, Tutuklandı
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Batman'da jandarma takibinden kaçan Ş.S.'nin attığı çuvalda uzun namlulu silah ve evinde yapılan aramada tabanca ile mühimmat bulundu. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Batman'da jandarma takibinden kaçarken attığı çuvalda uzun namlulu silah ele geçirilen ve evinde yapılan aramada tabanca ile mühimmat bulunan Ş.S. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Batman Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince alınan istihbarı bilgiye istinaden yapılan takip neticesinde Ş.S. isimli şahsın kaçarken attığı çuval içinde 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği ve 2 adet şarjörü olduğu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şahsın ikametinde alınan izinle yapılan aramada bir adet 7,65 milimetre tabanca, bir adet 9 milimetre tabanca, 8 adet şarjör, 98 adet 7,62 milimetre fişek, 9 adet 9 milimetre fişek ele geçirilmiştir" denildi.

Gözaltına alınan Ş.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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