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Batman'da Kaçan Şüpheli, Polisin İhtarına Uymadı

Batman'da Kaçan Şüpheli, Polisin İhtarına Uymadı
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Batman kent merkezinde 'dur' ihtarına uymayan bir şüpheli, polisin 3 el havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti. Sonunda bacağından vurulup yakalanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Batman kent merkezinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli şahıs, polisin 3 el havaya ateş açmasına rağmen durmayınca bacağından vurularak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Belde Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus polis ekiplerinin devriye attıkları sırada 'dur' ihtarı çektikleri şüpheli kişi kaçmaya başladı. Ekiplerin de peşinden koştuğu şahıs 3 el havaya ateş edilmesine rağmen durmayınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şahıs Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemelerinin sürdüğü belirtildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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