Batman'da Kaçan Şahıs Bıçakla Rehin Aldığı Kendini Teslim Etti

Batman'da Kaçan Şahıs Bıçakla Rehin Aldığı Kendini Teslim Etti
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Batman'da hakkında arama kararı bulunan H.İ., polisi görünce kaçmaya çalışarak bir apartmanın giriş katına sığındı ve burada kendini bıçakla rehin aldı. 2 saat süren ikna çalışmaları sonucunda şahıs teslim oldu.

Batman'da hakkında arama kararı bulunan 34 yaşındaki H.İ., polisi görünce kaçmaya çalıştı ve daha sonra kendini bıçakla rehin aldı. Şahıs, 2 saat süren ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, GAP Mahallesi'nde araması bulunan ve polis ekiplerince fark edilen H.İ., kaçarak bir apartmanın giriş katına sığındı. Burada kendini bıçakla rehin alan H.İ., polis ekiplerinin 2 saat süren ikna çalışmaları sonucunda teslim olup gözaltına alındı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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