Batman'da Kaçakçılıkla Mücadele: Binlerce Kaçak Malzeme Ele Ge geçirildi
Batman'da yapılan uygulama kapsamında kaçakçılık suçlarına karşı yürütülen çalışmalar sonucu 1100 paket sigara, 140 elektronik sigara ve 25 cep telefonu ele geçirildi.
Batman'da kaçakçılıkla mücadelede çalışmaları kapsamında çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda gümrük kaçağı bin 100 paket sigara, 140 adet elektronik sigara, 25 adet cep telefonu ele geçirildi.
Konuya ilişkin 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa