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Batman'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Gümrük Kaçağı Kamyon Lastiği Operasyonu

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Batman'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bir transitten gümrük kaçağı 44 adet kamyon lastiği ele geçirildi. Hasankeyf kavşağında yapılan kontrollerde durdurulan bir transitten 22 çift (44 adet) gümrük kaçağı kamyon lastiği ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bir transitten gümrük kaçağı 44 adet kamyon lastiği ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Hasankeyf kavşağında yapılan kontrollerde durdurulan bir transitten 22 çift (44 adet) gümrük kaçağı kamyon lastiği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hasankeyf Batman Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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