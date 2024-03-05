Batman'da Kaçakçılık Operasyonunda 18 Kişi Gözaltına Alındı

Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 17 Şubat 2024 ile 22 Şubat 2024 tarihleri arasında bazı ikamet adresleri ve araçlarda eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 8 bin 258 paket sigara, 18 adet cep telefonu, 49 kilo gram 250 gram nargile tütünü, 11 adet şarj adaptörü, 10 adet şarj kablosu, 1 adet kulaklık ele geçirilmiş olup 11 şüpheli hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem tesis edildiği öğrenildi. - BATMAN