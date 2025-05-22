Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı ve Çok Sayıda Kaçak Ürün

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı ve Çok Sayıda Kaçak Ürün
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Batman'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde bin 50 paket gümrük kaçağı sigara, 4 cep telefonu ve 163 elektronik sigara ele geçirildi.

Batman'da polisin yaptığı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2 araç ve 1 yolcu minibüsünde yapılan kontrollerde bin 50 paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet cep telefonu ve 163 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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