Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı ve Çok Sayıda Kaçak Ürün

Batman'da polisin yaptığı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2 araç ve 1 yolcu minibüsünde yapılan kontrollerde bin 50 paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet cep telefonu ve 163 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN