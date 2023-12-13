Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Batman'da düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonlarında 2 bin 519 paket kaçak sigara, 20 kaçak cep telefonu ve şarj aletleri, 16 kaçak kol saati, 29 kilogram nargile tütünü, 31 adet elektronik sigara ve 100 adet kaçak puro ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 14 şüpheli gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Batman'da düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aldığı ihbarları değerlendirmesi sonucu kent merkezinde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla birçok noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 bin 519 paket kaçak sigara, 20 kaçak cep telefonu ve şarj aletleri, 16 kaçak kol saati, 29 kilogram nargile tütünü, 31 adet elektronik sigara ve 100 adet kaçak puro ele geçirildi.

Operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BATMAN