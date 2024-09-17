Batman'da 'Kaçakçılar Pasajı'na Operasyon

Batman'da halk arasında 'kaçakçılar pasajı' olarak bilinen Paris Pasajı'nda birçok adrese jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Batman Çarşı Mahallesi'nde bulunan ve 'kaçakçılar pasajı' olarak bilinen Paris Pasajı'na jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı malzemeye el konuldu. Zaman zaman arbedenin de yaşandığı operasyonda gözaltına alınanlar da oldu. - BATMAN