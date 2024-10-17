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Batman'da Kaçak Ürün Operasyonu: 1.7 Milyon TL Değerinde Eşya Ele Geçirildi

Batman'da Kaçak Ürün Operasyonu: 1.7 Milyon TL Değerinde Eşya Ele Geçirildi
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Batman'da durdurulan bir kargo kamyonunda yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL olan kaçak sigara, elektronik sigara ve cep telefonları ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Batman'da durdurulan kargo kamyonundaki kolilerde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında alınan istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman Diyarbakır karayolunda durdurulan bir kargo firmasına ait kamyonda arama yapıldı.

Yapılan aramalarda koli içerisinde bin 950 paket muhtelif marka kaçak sigara, 19 adet elektronik sigara, 54 adet çeşitli markalara ait cep telefonu olmak üzere toplam maddi değeri 1 milyon 750 bin TL olan kaçak eşya ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi batman Hukuk

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