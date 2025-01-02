Batman'da Kaçak Silah İmalathanesine Baskın: 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Batman'da kaçak silah imalathanesinde ruhsatsız tabanca imalatı ve tamiratı yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Operasyonda, 7 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) yapılan çalışmalar neticesinde H.Ş. isimli şahsın işlettiği av bayiinde yetki belgesi olmamasına rağmen silah tamiratı, birleştirmesi ve kuru sıkı tabancaları çevirmek suretiyle silah ürettiği bilgisi alındığı belirtildi.

Açıklamada, dün, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yapılan aramada; 4 adet 9 mm, 3 adet 7,65 mm olmak üzere toplam 7 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca gövdesi, 12 adet üst kapak, 4 adet ucu açık tabanca namlusu, 130 adet silah parçası ateşleyici iğne, 9 adet icra yayı, muhtelif sayıda yay, çıkarıcı tırnak, pim, kilit gibi malzeme ele geçirildiği, şüphelisi şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - BATMAN