Batman'da kaçak sigara satıcısının ailesi polise engel oldu

Batman'da kaçak sigara satan bir kişinin ailesi, polis ekiplerine engel olmak istedi. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BATMAN'da kaçak sigara satan ve gözaltına alınan kişinin ailesi, polis ekiplerine engel olmak istedi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğleden sonra Meydan Mahallesi Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Kaçak sigara sattığı tespit edilen ve ismi öğrenilemeyen kişiyi takibe olan polis, şüpheliyi gözaltına almak istedi. Şüphelinin ailesi polis ekiplerine engel olmak isterken, arbede yaşandı. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, arbede anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.