Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 970 Paket Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan 2 akaryakıt tankerinden çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlarda, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma yürütüldü. Batman çevre yolunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 akaryakıt tankerinde yapılan aramada; 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN