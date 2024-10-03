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Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Bin Paket Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Bin Paket Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi
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Batman Diyarbakır karayolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kargo aracında 7 bin 95 paket bandrolsüz sigara, 2 bin 725 puro ve diğer kaçak ürünler yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Diyarbakır karayolu üzerinde jandarma ekiplerince durdurulan bir kargo firmasına ait araçta kaçak olduğu değerlendirilen sigara ve çok miktarda sigara türü kaçak ürün yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Batman Diyarbakır karayolu üzerinde durdurulan bir kargo firmasına ait araçta arama yapıldı. Aramada 7 bin 95 paket bandrolsüz sigara, 2 bin 725 puro, 778 elektronik sigara, 120 paket ısıtılmış sigara ve 312 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Diyarbakır Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Ekonomi trafik batman Hukuk

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